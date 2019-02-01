زوجة ترفع دعوى خلع: ” جوزي عايزني أدلع راجل تاني “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوي خلع على زوجها بعدما طالبها بالدخول في علاقة مع رجل آخر لينفق عليهما.

وتعود الواقعة عندما طلب منها زوجها الدخول في علاقة مع راجل عجوز كي تدلعه، قائلة: ” في يوم لاقيته بيقولى الـ500 جنيه اللي بتجبيهم دول مش عاملين حاجة ولا هيعملوا حاجة فلازم يكون فيه حل تاني وقالي في راجل عجوز عنده 60 سنة وأيامه معدودة محتاج واحدة تدلعه وتشوف طلباته وهيدفعلها اللي هي عايزها “.

وقالت الزوجة: ” أنا مش عارفة هو ازاي طلب مني كده كنت فاكراه بيهزر بس للأسف طلع بيتكلم جد وعايزنى أعيش مع راجل تاني علشان هو مش قادر يكفي بيته “.