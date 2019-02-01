زوجة ترفع دعوى خلع: ” جوزي عايزني أدلع راجل تاني “
رفعت زوجة مصرية دعوي خلع على زوجها بعدما طالبها بالدخول في علاقة مع رجل آخر لينفق عليهما.
وتعود الواقعة عندما طلب منها زوجها الدخول في علاقة مع راجل عجوز كي تدلعه، قائلة: ” في يوم لاقيته بيقولى الـ500 جنيه اللي بتجبيهم دول مش عاملين حاجة ولا هيعملوا حاجة فلازم يكون فيه حل تاني وقالي في راجل عجوز عنده 60 سنة وأيامه معدودة محتاج واحدة تدلعه وتشوف طلباته وهيدفعلها اللي هي عايزها “.
وقالت الزوجة: ” أنا مش عارفة هو ازاي طلب مني كده كنت فاكراه بيهزر بس للأسف طلع بيتكلم جد وعايزنى أعيش مع راجل تاني علشان هو مش قادر يكفي بيته “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64017 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2361 ] نشر منذ 1 ساعة
لعن الله الديوث
قال الرسول عليه الصلاة وسلم “لعن الله الرجل الديوث ”
قالوا و ما الديوث يا رسول الله قال الذى لا يغار على اهل بيته
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثةٌ قد حَرّمَ اللهُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – عليهم الجنةَ :
مُدْمِنُ الخمر ، والعاقّ ، والدّيّوثُ الذي يُقِرُّ في أَهْلِهِ الخُبْثَ . رواه أحمد والنسائي .
والدّيوث قد فسّره النبي صلى الله عليه على آله وسلم في هذا الحديث
بأنه الذي يُقرّ الخبث في أهله ، سواء في زوجته أو أخته أو ابنته ونحوهنّ
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12381 ] نشر منذ 43 دقيقة
امحق زوج😣الله لايبلانا