مشاهدة كنوز العلا بمنظور جديد في ” مهرجان المناطيد “

نايف السالم(صدى):

تشهد محافظة العلا إقامة مهرجان المناطيد الذي يُقام لأول مرة خلال الفترة من 26 جمادي الأول وحتى 4 جمادي الآخر الموافق 1 لـ 9 فبراير.

حيث يُعد هذا المهرجان فرصة لمشاهدة زواره عجائب ” العلا ” من منظور جديد، وما حولها من معالم؛ وذلك من خلال المناطيد التي تتزين بها سماء المحافظة مُشكّلة لوحة فنية زاهية.

ويأتي ذلك ضمن برامج وأنشطة وفعاليات ” شتاء طنطورة ” الثقافية والفنية والرياضية والطبيعية.