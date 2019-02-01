” النيابة ” تكشف الفرق بين جريمة التحرش والإساءة للذوق العام

عادل الحربي(صدى):

أكدت النيابة العامة خلال ورشة تدريبية عبر فريق مكلف بالتعريف بنظام مكافحة التحرش في القصيم، على ضرورة التفريق بين جريمة ” التحرش ” ، وغيرها من الجرائم السلوكية والتصرفات التي تُصنف كإساءة للذوق العام.

وأوضحت النيابة العامة الإجراءات التي يجب اتخاذها للتفريق بين الوصف الجرمي للتحرش وغيره من الجرائم السلوكية مثل ” إساءة الذوق العام ” وغيرها، مشيرة لوجود تداخل بين بعض التصرفات، وأنه يجب توضيح الفرق بين ما يعد تحرشًا وغيره.

كما ذكرت النيابة أن هناك بعض التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من

شكاوى التحرش؛ وذلك من خلال الأجهزة الإدارية المسؤولة في القطاعات المختلفة، بالإضافة لاستعرض أهم مواد نظام مكافحة التحرش.