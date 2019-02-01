شهود عيان يروون واقعة نحر الطفل التي هزت أرجاء المملكة
لم يكن يتوقع سكان حي التلال بالمدينة المنورة ما حدث بحيهم الهادئ، بعدما فوجئوا عشية يوم مشؤوم بحادث نحر طفل في السادسة على يد الأربعيني الملعون ليترك الحادث بصمات دموية لن تمحى من ذاكرتهم ، ويهز صداه المدوي أرجاء المملكة .
وروى شهود عيان تفاصيل الواقعة المؤسفة حيث كانوا يجلسون على المقهى المواجه لها وقالوا : ” في السابعة من مساء الأربعاء.. كنا في جلستنا المعتادة ، شاهدنا رجلا يتقدم نحو الطفل ، لم نكن نتبين ملمحه ، اتجه نحو الصغير ونحره ” .
وتابع شاهد عيان أن والدة الصغير كانت قريبة من مسرح الجريمة فأطلقت صرخات مدوية ولكن كان سكين القاتل أسرع من ضربات قلوبنا .
ويبدو السكان في حالة من الصدمة فيما أغلق المقهى أبوابه، ليؤكد الجميع أنهم لن يهدؤا قبل معرفة أسباب الحادث المفزع وهوية الجاني الغريب الذي سقط في يد السلطات الأمنية ، بينما نقلت أمه المكلومة إلى المستشفى، والتي كشف السكان أنهاكانت قادمة مع طفلها لزيارة المسجد النبوي الشريف.
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ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 4 ساعات
ابكن كثروا المرضى نفسياً… ما يمر يوم إلا أشوف واحد أو أثنين وأغلبهم شباب…..
نسأل الله السلامه بالدنيا والآخره…
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 4 ساعات
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الله يلطف بحال الأم .. و يخلفها في مصابها خير ..#
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64017 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويربط على قلب امه ويحسن عزاها وعزا من فقده ,, آمين ,,
,, والمجرم سينال عقابه الرادع ، بإذن الله ,,
بنت الديره[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 10 دقائق
كل مصيبه يلصقونها بمريض نفسي من زمان وحنا نشوف مرضى نفسيين ماعمرهم تعدوا على احد بالقتل الاكلهم مدمنين مخدرات ومسكرات اذهبت عقولهم واذا فيه مريض نفسي ينتحر او يتعدا على احد بسبب انه كان يستخدم علاج نفسي مفعوله قوي وملخبطفيه فيصبح مثل فعل المخدرات تماما لاكن مريض نفسي لم يستخدم اي شي ضرره محدود ومقدور عليه بالمستشفيات المتخصصه الحكوميه وليست التجاريها الخاصه اللهم اجبر قلب هذه الام وربط على قلبها واجعله شفيعا لها يوم القيامه اللهم احسن عزاء اسرته جميعا وانا لله وانا اليه راجعون