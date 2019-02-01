شهود عيان يروون واقعة نحر الطفل التي هزت أرجاء المملكة

نايف السالم(صدى):

لم يكن يتوقع سكان حي التلال بالمدينة المنورة ما حدث بحيهم الهادئ، بعدما فوجئوا عشية يوم مشؤوم بحادث نحر طفل في السادسة على يد الأربعيني الملعون ليترك الحادث بصمات دموية لن تمحى من ذاكرتهم ، ويهز صداه المدوي أرجاء المملكة .

وروى شهود عيان تفاصيل الواقعة المؤسفة حيث كانوا يجلسون على المقهى المواجه لها وقالوا : ” في السابعة من مساء الأربعاء.. كنا في جلستنا المعتادة ، شاهدنا رجلا يتقدم نحو الطفل ، لم نكن نتبين ملمحه ، اتجه نحو الصغير ونحره ” .

وتابع شاهد عيان أن والدة الصغير كانت قريبة من مسرح الجريمة فأطلقت صرخات مدوية ولكن كان سكين القاتل أسرع من ضربات قلوبنا .

ويبدو السكان في حالة من الصدمة فيما أغلق المقهى أبوابه، ليؤكد الجميع أنهم لن يهدؤا قبل معرفة أسباب الحادث المفزع وهوية الجاني الغريب الذي سقط في يد السلطات الأمنية ، بينما نقلت أمه المكلومة إلى المستشفى، والتي كشف السكان أنهاكانت قادمة مع طفلها لزيارة المسجد النبوي الشريف.

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