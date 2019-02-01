الغيرة تدفع فتاة لقتل حبيبها في إشارة مرور 

واشنطن(صدى):

أطاحت الشرطة الأمريكية، بفتاة في فلوريدا، بعد ثبوت تورطها في حادث مميت لحبيبها، حيث إن الشابة تملك سيارة دفع رباعي (SUV)، انتقمت من حبيبها، بسبب قراره تركها وعودته لزوجته.

وتفصيلا، ارتطمت سيارتها بالدراجة النارية للشاب عندما أوقفته إشارة حمراء، ثم لاذت بالفرار.

وقامت العشيقة السابقة كونتريراس، بقتل حبيبها جاسون ساسر وهي في حالة سكر.

ومن جانبها، أوضحت زوجة ساسر، أنها لا تعرف شيئا عن علاقته الغرامية بكونتريراس.