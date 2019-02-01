170 مخالفا لقرار منع بيع حليب الإبل في جدة 

نايف السالم(صدى):

وصل إجمالي المخالفين لقرار منع بيع حليب الإبل في طُرقات جدة 170 مخالِفا، وذلك خلال الستة أشهر الماضية.

ومن جهتها، قالت مصادر بوزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة: ” وفقًا لتوجيه محافظ جدة صاحب السمو الملكى الأمير مشعل بن ماجد، قامت لجنة من 5 جهات حكومية برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، والمحافظة، والشرطة، وأمانة جدة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة البلدية الفرعية بجنوب جدة وإدارة النظافة والمرادم والضبط الإداري بشرطة جدة بالوقوف على ثلاثة مواقع بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة وتم إتلاف عدد (90) حاوية ماء وعدد (259) وعاء ماء وأدوات صلبة وأخشاب ومنصات عرض تستخدم لعرض الحليب وتم ضبط العمالة المخالفة وعددهم (6) بمهنة عامل تربية مواشٍ وتم أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم بيع الحليب في الطرقات العامة مستقبلاً وتم إزالة الموقع بالكامل ورش وتطهير الموقع بالمعقمات الحشرية بعد أن تم تحميل الإبل بالسيارات من قبل أصحابها ومغادرة الموقع فورًا، كما تم إعداد محضر من قبل اللجنة بالواقعة “.

ولفتت المصادر إلي أن إجمالي المخالفين للقرار منذ بدء تطبيقه في شهر ذي القعدة من العام المنصرم 1439هـ (170) مخالفًا، في عدد من المواقع بمدينة جدة، مبينة أنه جار استكمال إزالة جميع المخالفين للقرار من جميع المواقع بمدينة جدة.