” مناديل بالفيروسات ” .. اختراع جديد يحميك من أمراض البرد

واشنطن(صدى):

ابتكرت شركة أمريكية طريقة فريدة لمقاومة أمراض البرد بعيداً عن الأدوية، وذلك باستخدام عدوى الفيروس بدلا عن اللقاح من خلال استخدام مناديل تحتوي على فيروس الإنفلونزا.

وتؤكد الشركة أن استخدام هذه المناديل تصيب الفرد بنوبة برد بسيطة ثم يتهيأ الجسم لمقاومة المناعة وهي طريقة فعالة لتعزيز المناعة بدلاً عن اللقاحات، كما أنها تعرف الإنسان توقيت إصابته بالبرد.

من ناحية أخرى يرى الخبراء أن الابتكار يشوبه بعض العيوب، مثل عدم ملائمته للأجسام ضعيفة المناعة، كما أنه يلزم إنتاج مناديل لكل نوع من فيروسات الأمراض وفقاً للفكرة وهو أمر صعب للغاية.