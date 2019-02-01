” فيسبوك ” يفضح النظام الإيراني ويحذف حساباته الوهمية ضد عدة دول

طهران(صدى):

كشفت شركة فيسبوك أمس الخميس عن ضبط 783 صفحة لحسابات إيرانية وهمية لأغراض سياسية ، مؤكدة حذفهم على الفور.

ويأتي هذا تأكيداً على فضائح النظام الإيراني المعتمد على حسابات وهمية للترويج لسياسته في الشرق الأوسط ، كما تبين من خلال المنشورات المندسة.

وأعلنت الشركة في بيان لها: رغم أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأنشطة قد حاولوا إخفاء هوياتهم، إلا أن تدقيقا يدويا سمح لنا بربط هذه الحسابات مع إيران.

وأكدت الشركة أن هذه الحسابات موجهة ضد العديد من الدول منها فرنسا ودول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا ، كما يتم توجيهها ضد أفراد في العالم .

ووفقاً للبيان فقد تم إكتشاف هذة الأنشطة الوهمية في 26 دولة في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من بينهم أفغانستان وباكستان والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.