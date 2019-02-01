في غارة للتحالف بـ ” حجة ” .. مقتل القيادي الحوثي عبدالله جحاف

فهمي محمد(صدى):

قُتل القيادي الحوثي عبدالله جحاف في غارة لطائرات التحالف بمحافظة حجة، كما تمكن الجيش اليمني من تحرير مناطق مهمة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة في شمال البلاد.

وعن التفاصيل، حرر الجيش سلسلة جبال ” القهر ” وقرى ” الرفقة والعقيمي والركب والحلفاء ” ؛ وذلك بعد مواجهات ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأدت المواجهات لسقوط قتلى في صفوف المليشيا بينهم القيادي الميداني أبو جابر المهذري وجرح آخرين، وأسر الجيش في المواجهات 3 من المليشيا، واستعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.