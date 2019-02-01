خبراء يكشفون أسباب فتح مكيف السيارة في الشتاء

برلين(صدى):

أعلنت الهيئة الألمانية للفحص الفني عن عدة توصيات هامة خاصة بتشغيل مكيف السيارة في فصل الشتاء، ومنها ضرورة تشغيل المكيف على فترات من أجل التخلص من الرطوبة داخل السيارة.

وكشفت الهيئة عن أهمية تشغيل مكيف الهواء في الشتاء مع المروحة، حيث قالت أن تشغيلهم معاً يساعدان على التخلص من بخار الماء على الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ، مما يساعد على سهولة الرؤية.

كما أوصى الخبراء الألمان باستخدام قطعة قماش أو مناديل ورقية من أجل مسح بخار الماء المتكثف على الزجاج، لأن تشغيل المكيف فقط لن يزيل كامل الماء المتكثف على الزجاج في حال قفل نوافذ السيارة، حتى لا يعاود بخار الماء للتكثف مرة أخرى على الزجاج بعد إيقاف السيارة.

ودعت الهيئة قائدي السيارات إلى ترك جزء من نوافذ زجاج السيارة مفتوحة قليلاً عند ركن السيارة، من أجل إخراج الهواء الرطب من مقصورة السيارة ليلاً.