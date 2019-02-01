محمد صلاح في مأزق صعب.. وكلوب يخرس الألسنة ويبرئه من هذه الاتهامات!  

نواف السالم(صدى):

تعرض محمد صلاح، أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى، لانتقادات حادة بسبب عدم ظهوره بمستواه المعروف عنه خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتى، داخل معقله فى أنفيلد التى حسمها التعادل الإيجابى بهدف لكلا الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدورى الإنجليزى ” بريميرليج ” ، ليحافظ الفريق الأحمر على مقعده فى الصدارة بـ61 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الوصيف مانشستر سيتى.

واتهمت الجماهير ” صلاح ” بادعاء السقوط من جديد، كما يفعل فى كل مباراة، وأن ما يحدث ليس له أى تفسير سوى أنه بات يعانى من حالة إدمان على الوقوع داخل منطقة الجزاء، وأوضح أحدهم: ” سيظل يدعى الغطس خلال المباريات، حتى يعاقب على ذلك، هذا أمر محرج ” .

ومن جهته، دافع يورجن كلوب، المدير الفنى، عن صلاح، مؤكدا أن جميع ركلات الجزاء التى عليها «صلاح» كانت صحيحة، وما أثير حول تحايل جناح الريدز من أجل احتسابها لصالحه عار من الصحة، موضحا: ” هل تريدون مشاهدة قطرات الدماء وهى تتساقط من محمد صلاح، حتى تصدقوه وتقتنعوا بأحقيته فى احتسابها؟! ” .

وفي السياق ذاته، استغرب روبى فاولر أسطورة ليفربول، الاتهامات التى توجه لصلاح، والهجوم العنيف على اللاعب، والذى توقع أنه ربما يكون بسبب كونه من خارج إنجلترا، وهو الأمر الذى اعتبره غير مقبول، لافتا: ” نعم، الأمر تغير بشكل كبير فى إنجلترا بالنسبة للاعبين الأجانب، ولكن بعض الممارسات لم تتغير ” .