4 وصفات طبيعية لتقوية أظافرك في الشتاء

نيودلهي(صدى):

قالت خبيرة التجميل الهندية أرميشا ، من المشكلات التي تواجهها النساء خلال فصل الشتاء، تكسر الأظافر وضعفها، خاصة ستات البيوت، لما يقومن به من مهام منزلية تؤدي إلى تكسرها وهشاشتها، كغسل الأواني والغسيل، مما يتطلب المزيد من الاهتمام بها، وتقويتها.

وقدمت أرميشا ، مجموعة من الوصفات الطبيعية، التي تقوي الأظافر، وتحميها من التكسر.

– زيت السمك

من المتعارف عليه أن زيت السمك مفيد للصحة، ولكنه أيضا مفيد لأظافرك، ويساعد على تقويتها.

يمكنك تدليك أظافرك بزيت السمك يوميا، حتى تشعرين باستعادتها لقوتها وصلابتها.

– الأفوكادو

اهرسي قطعة من الأفوكادو، مع القليل من ماء الورد.

يمكنك تدليك أظافرك بهذا الخليط اللطيف يوميا، طوال فصل الشتاء.

وستلاحظين استعادة أظافرك لقوتها، كما أنها ستصبح وردية اللون.

– المياه

دلكي يديكِ بشكل منتظم بالمياه الدافئة، فهذا يعزز الدورة الدموية في أطرافك، مما يحسن من حالة أظافرك، ويعيد قوتها وصلابتها.

كما أن شرب الكثير من الماء يجعلك تستمتعين بأظافر لامعة صحية.

– الخيار

استخدمي شريحة رقيقة من الخيار أو عصير الخيار، ودلكي بها أظافرك يوميا، لتنعمي بأيدٍ ناعمة، وأظافر رطبة وقوية.