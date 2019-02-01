بالفيديو.. الراقصة ” دينا ” : هو عشان أنا راقصة يبقى معنديش أخلاق ودين

القاهرة(صدى):

أثارت الراقصة المصرية ” دينا ” الجدل مجدداً بتصريحاتها حول إلتزامها الديني ، مؤكدة رفضها لأي تهكم بشان تدينها وحكم أي شخص على علاقتها بربها.

واستطردت في لقاء مع برنامج ” تحت السيطرة ” المذاع على فضائية ” النهار ” أنها راضية عن علاقتها بربها قائلة: هو عشان أنا راقصة يبقى معنديش أخلاق ودين.

وتابعت: أنا بحكم على نفسي وراضية على علاقتي بربنا، ديه علاقة خاصة ومش عاوزة حد يعرف عنها حاجة.