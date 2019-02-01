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بالفيديو.. الراقصة ” دينا ” : هو عشان أنا راقصة يبقى معنديش أخلاق ودين

بالفيديو.. الراقصة ” دينا ” : هو عشان أنا راقصة يبقى معنديش أخلاق ودين
القاهرة(صدى):

أثارت الراقصة المصرية ” دينا ” الجدل مجدداً بتصريحاتها حول إلتزامها الديني ، مؤكدة رفضها لأي تهكم بشان تدينها وحكم أي شخص على علاقتها بربها.

واستطردت في لقاء مع برنامج ” تحت السيطرة ” المذاع على فضائية ” النهار ” أنها راضية عن علاقتها بربها قائلة: هو عشان أنا راقصة يبقى معنديش أخلاق ودين.

وتابعت: أنا بحكم على نفسي وراضية على علاقتي بربنا، ديه علاقة خاصة ومش عاوزة حد يعرف عنها حاجة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 5 ساعات

لو الفقر رجلاً لقتلته
الراقصات جميعهن اتجن للرقص للضروف المعيشيه الصعبه الله يتوب عليك ولا يبتلي مسلمه بما ابتليتي به

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 ساعات

الحره لا تأكل ب…..

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب انتي راعية دين واخلاق بس شوفي لك خرقة تسترين بها عورتك قدام العالم وانتي تهزين وسطك الله يهديك ..

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