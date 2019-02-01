5 سلوكيات ينتظرها الزوج من زوجته

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتطلب الحياة الزوجية أن يكون الطرفان متفهمين لبعضهما البعض، حتى يمكن لكل منهما أن يسعد الآخر، وإن كان الكثير من العبء يقع على كاهل الزوجة في تحقيق تلك السعادة، من خلال طريقة إدارتها لتفاصيل الحياة، فالرجل في غالب الأحيان يكون مستقبلا، وتكون أفعاله مجرد ردود لأفعال الزوجة.

وتشير خبيرة العلاقات الإنسانية شيرين عاطف، إلى أن الزوجة هي التي تمتلك مفاتيح قلب الرجل، وهي وحدها القادرة أن تأسره وتمتلكه، وهي أيضا القادرة على جعله يفر من البيت هاربا.

وتضيف شيرين ، أن من يقول أن امتلاك قلب الرجل معدته، أو من خلال الإنجاب وارتباطه بهم لا يدركون طبيعة قلب الرجل، الذي يمتلك قلب طفل صغير، يمكنك أن تأسريه كما تأسرين قلب ابنك الصغير، وإليكِ مفاتيح قلب الرجل.

– عليكِ أن تجعلي زوجك يشعر أنه رقم واحد في حياتك، قبل عملك، إن كنتِ تعملين، وقبل اهتمامك بالبيت أو أي شخص، حتى أبناؤكما.

– كوني دائما أمامه أنثى مفعمة بالأنوثة، فاهتمي بجمالك وتألقك دوما أمامه، مهما مر على زواجكما من سنوات، وحذار أن تلفظي بالجملة التي تغضب كل الرجال: ” احنا كبرنا على كده ” .

– قدمي لزوجك من آن لآخر هدية بسيطة، مؤكدة له أنها تعبير له عن سعادتك معه، ولشكره عن السنوات التي كان لكِ خلالها نعم الزوج.

– من آن لآخر رتبي لسهرة رومانسية، حتى وإن كانت في البيت، تطبخين له فيها كل ما يحبه من أطعمة مميزة، ولا تنسي أن تكوني في هذا اليوم جميلة الجميلات، ويمكنك إرسال أبنائك لأحد الأقارب.

– حاولي دائما تذكر مميزاته ونسيان عيوبه ليزداد حبك له يوما بعد يوم، وبالتالي تستمر سعادتكما.