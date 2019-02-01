كشف حقيقة تأثر سد وساع بالفيضانات والتسربات

تركي السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان حقيقة تأثر سد وساع بالفيضانات والتسربات، مؤكدة إنه صمم ليتحمل وصول المياه إلى المفيض وفيضان السد، ولا يؤثر على سلامة وثبات جسم السد.

وقالت الإدارة في بيان لها، أن السد أنشئ لغرض الشرب ورفع منسوب مياه الآبار، وأن المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تقوم بمتابعة السدود كافة، ومراقبة أوضاعها بأحدث أجهزة الرصد والمعاينة الدائمة.

يأتي ذلك رداً على ما تم تداوله بشأن تأثر سد وساع بفيضانات المياه المتكرر، وظهور تسربات على جانبي السد؛ الأمر الذي يشكل خطورة على سكان القرى والبلدات المجاورة.