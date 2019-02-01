بالفيديو.. ” المطلق ” يحذر من خطورة قذف المحصنات ويوضح طريقة الرد على من يشك في سلوك زوجته

عادل الحربي(صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق تحذيرا من خطورة اتهام الرجل لزوجته بالزنا وقذف المحصنات، داعياً مَن يتشكك في سلوك زوجته وعدم نسب أولاده له بالذهاب إلى التحليل الطبي؛ للتأكد قبل إلقاء الاتهامات.

وأوضح المطلق خلال إحدى حلقات برنامج ” فتاوى ” الذي يعرض على القناة السعودية الأولى، إن مَن يتهم زوجته بتلك التهم مجرم أشد الإجرام، مشيراً إلى أنه يجب عليه الذهاب في حالة التشكك إلى التحليل له، وفي حالة تأكده من نسب أولاده له لا يجوز له التكلم بعد ذلك.

وتابع المطلق أنه يجوز للزوجة أن تُقيم على زوجها دعوى في حال قذفها؛ فالقاضي حينئذ سينظر في أمرها وربما يحيلها هو وإياها إلى الطب، والطب يقول كلمته، ثم إن القاضي يؤدبه إذا كان مفترياً على المرأة.