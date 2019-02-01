محكمة بالمدينة المنورة تلزم مكتب تعقيب بإعادة 3500 ريال إلى عامل
ألزمت المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكتب للخدمات العامة والتعقيب بإعادة مبلغ 3500 ریال له إلى عامل
وتفصيلا؛ تقدم العامل بدعوى إلى المحكمة اشتكى فيها من مماطلة مكتب للخدمات العامة بدفع مبلغ 3500 ریال تحصّل عليها منه بزعم تجديد رخصة إقامته وإنهاء الإجراءات التي تترتب على ذلك.
ووجه العامل، اتهاما للمكتب بالتراجع عن اتفاقه معه ولم يجدد هويته، وكذلك المماطلة في إعادة المبلغ له، قبل أن تعقد المحكمة جلستين وتبلّغ المسؤول عن المكتب الحضور لكنه تعمد التغيب، قبل أن تقرر المحكمة إلزام المكتب بدفع المبلغ المطلوب بعد تقديم المدّعي إيصالات تثبت تسليمه للمكتب هذا المبلغ.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23295 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض المكاتب حراميه يستغلون الاجنبي المسكين
علي العلي[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف صار معي نفس الشي
اعطيت معقب ٥٠٠٠ ريال يخلص معاملة اثنين من العمال…
لا هو اللي خلص المعاملات ولا هو اللي رجع الفلوس
والله العظيم خمس سنوات مطالبات في المحاكم لين رجعها …والمصيبه انه فيه شاهد
لكن بعض القضاه الله يهدينا واياهم وبس…