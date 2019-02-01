محكمة بالمدينة المنورة تلزم مكتب تعقيب بإعادة 3500 ريال إلى عامل

نايف السالم(صدى):

ألزمت المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكتب للخدمات العامة والتعقيب بإعادة مبلغ 3500 ریال له إلى عامل

وتفصيلا؛ تقدم العامل بدعوى إلى المحكمة اشتكى فيها من مماطلة مكتب للخدمات العامة بدفع مبلغ 3500 ریال تحصّل عليها منه بزعم تجديد رخصة إقامته وإنهاء الإجراءات التي تترتب على ذلك.

ووجه العامل، اتهاما للمكتب بالتراجع عن اتفاقه معه ولم يجدد هويته، وكذلك المماطلة في إعادة المبلغ له، قبل أن تعقد المحكمة جلستين وتبلّغ المسؤول عن المكتب الحضور لكنه تعمد التغيب، قبل أن تقرر المحكمة إلزام المكتب بدفع المبلغ المطلوب بعد تقديم المدّعي إيصالات تثبت تسليمه للمكتب هذا المبلغ.