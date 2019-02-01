بالفيديو.. مقاتلة روسية تقطع طريق طائرة أمريكية وتعرضها للخطر

واشنطن(صدى):

قامت مقاتلة روسية جريئة من طراز Su- 27 ، بقطع طريق أخرى أمريكية من طراز F-15 مما أجبرها على الابتعاد وتغيير مسارها الجوي بعد أن عرضتها للخطر أثناء دوريتها فوق بحر البلطيق.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية ” البنتاغون ” أن المقاتلة الروسية اقتربت بشدة من الطائرة الأمريكية لدرجة أنها كانت على وشك الاصطدام مما اضطر قائد الطائرة إلى تغيير المسار والتحليق بشكل خطير.

وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون الكابتن “ باميلا كونز ” أن المقاتلة الروسية حلقت بالقرب من الطائرة الأمريكية لمدة ساعتين و 40 دقيقة قبل عبورها مباشرة إلى مسار طيرانها.

وتداول مقطع فيديو مدته 40 ثانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وقد زعم المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن المناورة نُفذت على بحر البلطيق كجزء من مهمة استطلاع جوي، بحسب صحيفة ” ديلي ميل ” .