التحقيق في وفاة مواطن دخل مستشفى بالطائف مصاباً بكسور وخرج ميتاً
بدأت مديرية الشؤون الصحية في الطائف التحقيق في شكوى مواطن اتهم فيها فريقاً طبياً في مجمع الملك فيصل بالتسبب في وفاة شقيقه.
تعود التفاصيل عندما سقط المواطن منصور الدعجاني من مسار عربات المرضى على الدرج بمستشفى الأسنان في محافظة الطائف خلال زيارة شقيقته؛ ما تسبب في إصابته بعدة كسور نقل على إثرها إلى مجمع الملك فيصل الطبي.
وقال شقيق المتوفى ويدعى خالد الدعجاني إن حالة ” منصور ” كانت مستقرة قبل أن يتم نقله بشكل مفاجئ إلى العناية المركزة وتتدهور حالته حتى توفي داخل المجمع الطبي، مطالباً وزير الصحة والمسؤولين بصحة الطائف بفتح تحقيق ومنع سفر الطاقم الطبي المشرف على حالة شقيقه.
ومن ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن المتوفى وصل للمستشفى وهو يعاني كسوراً في الأضلع ونزيفاً داخلياً وفقاً للكشف المبدئي عليه في الطوارئ، مبيناً أنه تمت إحالة شكوى أسرته للمتابعة للتحقيق ومراجعة الإجراء الطبي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43195 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
وش موديه مسار عربات المرضى🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23295 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
أبو ريان[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
انت الحين لما تعلق ياقرني تتكلم من أعماق قلبك او تضيف تعليق وتمشي ؛ ياشيخ اتق الله في نفسك ؛ واحد مات في حادث ليش يموت ؛ لو أخوك ماقلت كذا ؛ بدال ماتقول مكتوب ومقدر والله يصبر أهله واذا فيه اهمال وقصور الله ياخذ حقه منهم تقول وش موديه لعربات المرضى ؛ سماجه لأبعد الحدود تزود التعليقات عندك وتمشي ؛ نايم وآكل وشارب في هذه الصحيفه ماغير تعلق بسماجه ليل ونهار