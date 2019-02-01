التحقيق في وفاة مواطن دخل مستشفى بالطائف مصاباً بكسور وخرج ميتاً

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بدأت مديرية الشؤون الصحية في الطائف التحقيق في شكوى مواطن اتهم فيها فريقاً طبياً في مجمع الملك فيصل بالتسبب في وفاة شقيقه.

تعود التفاصيل عندما سقط المواطن منصور الدعجاني من مسار عربات المرضى على الدرج بمستشفى الأسنان في محافظة الطائف خلال زيارة شقيقته؛ ما تسبب في إصابته بعدة كسور نقل على إثرها إلى مجمع الملك فيصل الطبي.

وقال شقيق المتوفى ويدعى خالد الدعجاني إن حالة ” منصور ” كانت مستقرة قبل أن يتم نقله بشكل مفاجئ إلى العناية المركزة وتتدهور حالته حتى توفي داخل المجمع الطبي، مطالباً وزير الصحة والمسؤولين بصحة الطائف بفتح تحقيق ومنع سفر الطاقم الطبي المشرف على حالة شقيقه.

ومن ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن المتوفى وصل للمستشفى وهو يعاني كسوراً في الأضلع ونزيفاً داخلياً وفقاً للكشف المبدئي عليه في الطوارئ، مبيناً أنه تمت إحالة شكوى أسرته للمتابعة للتحقيق ومراجعة الإجراء الطبي