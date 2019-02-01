ما هو سبب إيقاف حفل محمد عساف بالرياض بعد نصف ساعة من الغناء؟.. فيديو

أميرة خالد(صدى):

أكد الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، أن سبب توقف حفله الذي أقيم في الرياض ، يوم الثلاثاء الماضي هو فشل التنظيم بسبب كثرة أعداد الجمهور

وظهر عساف خلالمقطع فيديو له عبر حسابه على سناب شات قائلا أن الحفل أقيم ضمن المهرجان السعودي للجواد العربي “ عبيّة ” ، واستمر نصف ساعة فقط، لأن الأعداد فاقت التوقعات؛ ما أدى لتدافع الجمهور ولم يستطع المنظمون التحكم في التنظيم، وهو ما أدى لتوقف الحفل.

وقام ” عسّاف ” بتوجيه الشكر للجمهور السعودي، ووعده بلقاء آخر في الرياض قريبًا.

جاء ذلك الحفل ضمن الفعاليات الترفيهية التي تقام في الرياض، ضمن المهرجان السعودي للجواد العربي عبيّة، والذي انطلق في الـ 29 من يناير الجاري ويستمر حتى الـ 2 من فبراير.