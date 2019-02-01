هتان باهبري يحدد موقفه بشأن التجديد لنادي الشباب

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اللاعب هتان باهبري، منذ قليل، عن عدم رغبته في التجديد لنادي الشباب.

وقال هتان باهبري خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر: ” إلى جمهور الشباب الغالي.. وإلى كل شبابي غمرني بدعمه وتشجيعه، لقد أبلغت إدارة النادي اليوم وبشكل نهائي رغبتي في عدم التجديد لنادي الشباب وكذلك رغبتي في خوض تجربة احترافية جديدة ، ولن أنسى أفضال هذا النادي العريق عليا ” .

وأضاف: ” ولكني أردت بكل محبة وتقدير خوض تجربة جديدة ومختلفة أتمنى أن يحالفني التوفيق فيها ، وبلا شك أن استفادة نادي الشباب من هذا الإنتقال أمر يهمني كثيراً ولا يحدث ذلك إلا بالإنتقال حالياً وبيع المده المتبقية من عقدي ، شاكراً لكل الشبابين على دعمهم ومحبتهم ” .

وقدم اللاعب شكره لرئيس النادي خالد البلطان، قائلا: ” وشكر خاص لسعادة الأستاذ خالد البلطان رئيس النادي على حرصه الكبير على بقائي وتقديمه لكل ماطلبت من عروض حتى انني استقريت على رغبة تغيير التجربة، وفي الختام لا أقول إلا أن نادي الشباب سيضل دائماً وابداً بيتي الثاني و كلي أمل أن يتم تقدير رغبتي ” .

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