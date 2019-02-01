” الغذاء والدواء ” توضح أنواع الزيوت التي يُفضّل استخدامها في القلي والطبخ

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح أن زيت الزيتون مناسب للقلي أو الطبخ حتى 210 درجات مئوية.

وقالت الهيئة أنه في حالة الطبخ بدرجات أعلى يفضل استخدام زيوت أخرى مثل الذرة أو دوار الشمس، مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام الزيوت النباتية بجميع أنواعها في الطبخ أو القلي بما فيها زيت الزيتون ما لم تصل درجة حرارتها إلى مرحلة التدخين أو الاحتراق.

وأضافت أنه تختلف درجة تدخين أو احتراق الزيوت النباتية من نوع إلى آخر؛ فزيت الزيتون ” يتدخن ” أو يحترق عند درجة حرارة 210 درجات مئوية، لافتةً إلى أنه يفضل استخدام زيوت درجة احتراقها أو تدخينها مرتفعة خصوصاً في القلي العميق مثل زيت الفول السوداني والكانولا والذرة ودوار الشمس.