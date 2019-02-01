بالفيديو.. برلمانية مصرية تهاجم ناشطة فرنسية: السيسي أنقذ العالم من الإرهاب

القاهرة(صدى):

شنت البرلمانية غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، هجوما على الناشطةَ الحقوقية الفرنسية كلير تالون، على الهواء مباشرة.

وأوضحت ” عجمي ” في برنامج ” النقاش ” ، المذاع على قناة ” فرانس 24 ” إن ما قالته تالون، الباحثة بمبادرة الإصلاح العربي، بشأن وجود انتقاص بحقوق الإنسان في مصر، لا علاقة له بالواقع، مؤكدة أن إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنقذ مصر والعالم العربي والعالم أجمع من الإرهاب.

وأضافت أن الرئيس السيسي خلال 4 سنوات، فعل الكثير؛ مِن نشر الأمن والأمان لأي مواطن بمصر، وأن هناك كثيراً من المشروعات العملاقة التي حسَّنت الاقتصاد القومي وأسهمت في تخفيض العجز التجاري.

وأردفت: أين حقوق الإنسان من الشهداء وأُسرهم؟! هناك أكثر من 40 ألفاً من الشرطة والجيش والأبرياء استُشهدوا متسائلة: لماذا تدعم المنظمات الحقوقية الإرهابيين والمجرمين!.

وقامت عجمي بالرد على ما تثيره الناشطة الفرنسية بشأن السجناء وتقارير حقوق الإنسان، قائلة بأنها ” صدرت من جهات مموَّلة خارجياً كلنا يعلمها، وإن الرئيس السيسي أوضح لماكرون أن لدينا قانون حقوق إنسان نتفاخر به ” .

وعلقت الناشطة الفرنسية على أسلوب النائبة المصرية قائلة: ” كنت أظن أني سأحضر حلقة من النقاش بالقناة، لكني اكتشفت أني أشارك في مسرحية! وأنتِ لا تتكلمين بأدب، ولا احترام، لذلك لن أتكلم معكِ باحترام ” ، وهو ما دفع غادة عجمي لرفض كلامها والاشتباك معها لفظياً على الهواء.

وردَّت عجمي على كلام كلير تالون، بأن الناشطة الفرنسية ليست لها علاقة بما يجري في مصر، وأن عليها الاهتمام بنفسها وبلدها، مضيفة: ” حقوق الإنسان عند ماما ” .