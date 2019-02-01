بالفيديو.. ناقد رياضي عن العقوبة المالية ضد رئيس النصر: أكبر من ميزانية نادي الكوكب

نواف السالم(صدى):

أبدى الناقد الرياضي سعود الصرامي تعجبه من قرار لجنة الانضباط تجاه رئيس نادي النصر سعود آل سويلم وتغريمه مليون ريال، مبينا أن المبلغ كبير للغاية كما أن تغريداته لايوجد بها إساءة.

وأوضح الصرامي خلال لقاء له في برنامج ” مجلس 24 ” المذاع على قناة 24 الرياضية: ” أن ما حدث يتناقض مع تصريحات رئيس لجنة الانضباط السابق والتي قال فيها : أن تغريدات رئيس نادي النصر لا يوجد بها إساءة وتدخل في مجال انتقاد العمل ” .

وعلق الصرامي على الغرامة المالية قائلا: ” أول مرة أشوف مبلغ كبير مثل هذا .. مليون .. أكبر من ميزانية نادي الكوكب ” .

ومن ناحيته اعترض رئيس نادي الكوكب دباس الدوسري على ما قاله الصرامي حيث قال: هذا إسقاط وينبغي احترام الكيانات وأتفق معه مقدم البرنامج مؤكدا رفضه لحديث الصرامي عن الكوكب.