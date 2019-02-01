بالصور.. أول ظهور لأنجلينا جولي و براد بيت بعد غياب عامين

لندن(صدى):

التقطت عدسات المصورين صور لثنائي الفني الشهير أنجلينا جولي وبراد بيت للمرة الأولى معًا، بعد أكثر من عامين على الانفصال.

وحرصا الثنائي على عدم الظهور معًا في الأماكن العامة، منذ أن أعلنا انفصالهما في سبتمبر/أيلول 2016، ولكن عدسات المصورين التقطت صورة لهما وهما في لوس أنجلوس.

وأكدت صحيفة مترو البريطانية، أمس الخميس، أن براد بيت وأنجلينا جولي لا يزالان يبحثان تفاصيل الطلاق الرسمي بينهما، مبينة إنهما يقتربان من التوصل إلى اتفاق حول حضانة الأطفال الستة، بعد عامين من المباحثات المريرة بينهما.

وقالتسامانتا ديغان، محامية أنجيلا جولي إن نجمي هوليوود توصلا إلى تسوية ودية، وأغلقا معركة قانونية طويلة، حتى يتجنبا الدخول في مواجهة وجهًا لوجه أمام المحاكم.