بالصور.. أول ظهور لأنجلينا جولي و براد بيت بعد غياب عامين
التقطت عدسات المصورين صور لثنائي الفني الشهير أنجلينا جولي وبراد بيت للمرة الأولى معًا، بعد أكثر من عامين على الانفصال.
وحرصا الثنائي على عدم الظهور معًا في الأماكن العامة، منذ أن أعلنا انفصالهما في سبتمبر/أيلول 2016، ولكن عدسات المصورين التقطت صورة لهما وهما في لوس أنجلوس.
وأكدت صحيفة مترو البريطانية، أمس الخميس، أن براد بيت وأنجلينا جولي لا يزالان يبحثان تفاصيل الطلاق الرسمي بينهما، مبينة إنهما يقتربان من التوصل إلى اتفاق حول حضانة الأطفال الستة، بعد عامين من المباحثات المريرة بينهما.
وقالتسامانتا ديغان، محامية أنجيلا جولي إن نجمي هوليوود توصلا إلى تسوية ودية، وأغلقا معركة قانونية طويلة، حتى يتجنبا الدخول في مواجهة وجهًا لوجه أمام المحاكم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43195 ] نشر منذ 12 ساعة
الحنين مشكلة😉
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64017 ] نشر منذ 5 ساعات
ماسألنا عنها ولا همتنا بشي ,,