بالفيديو.. الفنانة ماريا كاري تحيي أول حفل غنائي لها في المملكة
أحيت الفنانة الأمريكية الشهيرة، ماريا كاري، مساء أمس الخميس، أول حفل غنائي لها في المملكة، التي باتت تستقطب كبار نجوم الفن في العالم .
وأقيمت الحفلة الفنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، كجزء من فعاليات فنية وترفيهية مرافقة للبطولة السعودية الدولية للعبة الغولف في نسختها الأولى.
وارتدت ماريا كاري فستان أسود طويل اتسم بالاحتشام لا يتفق ونزعتها للملابس الجريئة والغريبة، لكنه يلائم المجتمع السعودي المحافظ الذي راعت ثقافته كل الفنانات اللاتي سبقت كيري للغناء في المملكة خلال الفترة الماضية.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد لحظة صعود ماريا على المسرح ، وقوبلت بعاصفة من التصفيق فور ظهورها على خشبة المسرح.
مواطن صريح[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 13 ساعة
أكثر ما يؤلمني ويوجع قلبي
كلما أتفكر في نبينا محمد صل الله عليه وسلم
وكم عانى وتألم في سبيل نشر الدعوة الإسلامية والقيم والأخلاق
وما تعرض له من أذى وكم تحمل وصبر من أجل أن ينتشلنا من الضلال والظلام إلى الهدى والنور
ومن أن أجل أن نكون له أمة مسلمة توحد الله تعالى وتتبع سنته
ولكن وبكل الحزن والأسى يأتينا في أخر الزمان وأمام أعيننا أشخاصُ محسوبون على أمة محمد صل الله عليه وسلم
يهدمون وبكل بساطة ودون أدنى خوف أو شعور بالذنب كل ما بناه نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
بإسم الحرية والإنفتاح والتطور ليخلقوا لنا جيلً منغمساً في اللذات والفتن والشهوات
وتناسوا تلك السنين الشديدة التي قضاها نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يأخذ بأيدينا
إلى جنات النعيم ورضوان الله
اللهم أهدى ضالنا اللهم أهدى ضالنا اللهم أهدى ضالنا وأرنا الحق حقاً وأرزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وأرزقنا إجتنابه وأصلح لنا حالنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
مواطن عربي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 ساعة
ممكن أحد يشرح لي بتقول ايه وهي بتبيع ايه وعندها دره وكم سعره !!!!
خلينا نفهم العربي الأول وبعدين نفهم فرنسي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43195 ] نشر منذ 12 ساعة
أمسية رائعة😍
وش تعرفون عن الشيطانةالي أحبتني😐
علي العلي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 7 ساعات
وارتدت ماريا كاري فستان أسود طويل اتسم بالاحتشام لا يتفق ونزعتها للملابس الجريئة والغريبة، لكنه يلائم المجتمع السعودي المحافظ الذي راعت ثقافته كل الفنانات اللاتي سبقت كيري للغناء في المملكة خلال الفترة الماضية
حسب الضوابط الشرعيه
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 4 ساعات
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لو لبست عباة تستر الناس منها .. لا وجه و لا قفا ..#