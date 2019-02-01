بالفيديو.. الفنانة ماريا كاري تحيي أول حفل غنائي لها في المملكة

أميرة خالد(صدى):

أحيت الفنانة الأمريكية الشهيرة، ماريا كاري، مساء أمس الخميس، أول حفل غنائي لها في المملكة، التي باتت تستقطب كبار نجوم الفن في العالم .

وأقيمت الحفلة الفنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، كجزء من فعاليات فنية وترفيهية مرافقة للبطولة السعودية الدولية للعبة الغولف في نسختها الأولى.

وارتدت ماريا كاري فستان أسود طويل اتسم بالاحتشام لا يتفق ونزعتها للملابس الجريئة والغريبة، لكنه يلائم المجتمع السعودي المحافظ الذي راعت ثقافته كل الفنانات اللاتي سبقت كيري للغناء في المملكة خلال الفترة الماضية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد لحظة صعود ماريا على المسرح ، وقوبلت بعاصفة من التصفيق فور ظهورها على خشبة المسرح.