علاج جديد لشحوم البطن ومشاكل القولون والمعدة.. هنا فوائده (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

كشف مختص، الكثير من الفوائد عن مكمل غذائي هام لزيادة البكتيريا النافعة في الجسم وهو probiotic، للأشخاص الذين يعانون من شحوم البطن ومشاكل القولون و المعدة والعضلات والاكزيما.

وأوضح في مقطع فيديو، أنه بمجرد تناول هذا العلاج يتم تكوين بكتيريا نافعة تهاجم البكتيريا الضارة، إلا أنه لابد مع تناوله الإقلال من الطعام الضار غير الصحي وخاصة في وجبة الإفطار.

وأشار إلى أن العلاج سيعالج وفقًا لنسب المشاكل الصحية الموجودة في الجسم، فتبدأ بالتقلصات أو الشحوم والحبوب الموجودة داخل الجسم، مضيفًا أن هذا العلاج يستخدموه لمرضى الاكتئاب.

وأضاف أن الأرقام تبدأ من 5 مليار بكتيريا نافعة و10 مليار و100 مليار بكتيريا، مؤكدًا أن الوجبة الواحدة يمكن أن تُكوِّن 10 مليار بكتيريا ضارة.

ونبَّه على ضرورة أن يأكل الإنسان طعامًا صحيًا مع بدء هذا العلاج حتى يتمكَّن من ترك العلاج مع الوقت، ويكون السائد في الجسم فيما بعد هو البكتيريا النافعة.