جماهير ” النصر ” تبدي استعدادها لتتكفل بغرامة النادي
أبدت جماهير نادي النصر استعدادها للتكفل بدفع قيمة الغرامة المالية التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على رئيس مجلس إدارة العالمي، سعود آل سويلم.
وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق، سعود آل سويلم مباراتين، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها مليون ريال، وتمديد مدة الإيقاف لحين دفع المبلغ بالكامل، بسبب تغريداته على “ تويتر ” التي تضمنت إساءة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ولجانه وجهازه الإداري.
وانتقد آل سويلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز بعد مباراة النصر وأُحد، بسبب الأخطاء التحكيمية، مؤكدًا أن الاتحاد ضعيف وبه العديد من التخبطات، وطالبه بالجرأة وتقديم استقالته.
ودشنت جماهير نادي النصر هاشتاج ” غرامتك يالشامخ علينا ” وآخر يحمل اسم ” إيقاف وتغريم مليون للشامخ ” عبر موقع “ تويتر ” ، من أجل دعم سعود آل سويلم، واحتلا صدارة قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الكبير.
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رداد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
يالضعيفين هالقواطي
رئيسهم يهايط وهم يدفعون وبعد شهر وهم يرجمونه مع الباص بالحجارة هههههههههههه
فعلاً جمهور غريب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 13 ساعة
هههههههههه ياحليل هلجمهور العالمي 😅 ماخذينه طقطقه اتقو الله فيهم ياناس لا بطولات ولا اداره ولا لاعبين ولا حتى باص زي الناس .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43195 ] نشر منذ 12 ساعة
بيض الله وجيههم
ماقصروا👍
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 7 ساعات
على شحممممم انت وياه يالرممممم
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1920 ] نشر منذ 7 ساعات
ما شاء الله على هالجمهور. رجال وقت الشدائد الله معكم. هذا الاتحاد. ضعيف. وسخيف. ولا يحكم بما انزل الله. وبحول الله ستدور عليه الدوائر. اتركوا قوم جحا يزاعقون ويناهقون. لأنهم لا يهشون ولا ينشون. فقط صراخ وعويل. همج وجهلة. ومتخلفين. مثل الغنم معاهم معاهم عليهم عليهم وبحول الله. سيهزمهم الله. وسيغرق جمعهم ويشتت شملهم. ويخالف بين كلمتهم. قريبا
أبوهشام – الدمام[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 6 ساعات
” غرامتك يالشامخ علينا ” عساكم على القوة ياجمهور العالمي والشامخ يستاهل أن تدعمه كل جماهير الأندية السعودية لأن الشامخ كشف الخلل في إتحاد القدم فالله معاك يالشامخ / سعود السويلم وينصرك على كل من ظلمك بإذن الله.
🐪[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 5 ساعات
جمهور له وقفات الي يتلقف هم السنافر الله يكون بعونهم مساكين جِلَدْ لو جت الغرامه لرئيسهم كات شفت الحافله شغاله كداده هههههههههههههه خل الجمهور يقول مليش دعوى اذا فريقكم بخصوص الدعم
أبوهشام – الدمام[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 5 ساعات
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