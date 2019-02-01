جماهير ” النصر ” تبدي استعدادها لتتكفل بغرامة النادي

ماجد محمد(صدى):

أبدت جماهير نادي النصر استعدادها للتكفل بدفع قيمة الغرامة المالية التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على رئيس مجلس إدارة العالمي، سعود آل سويلم.

وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق، سعود آل سويلم مباراتين، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها مليون ريال، وتمديد مدة الإيقاف لحين دفع المبلغ بالكامل، بسبب تغريداته على “ تويتر ” التي تضمنت إساءة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ولجانه وجهازه الإداري.

وانتقد آل سويلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز بعد مباراة النصر وأُحد، بسبب الأخطاء التحكيمية، مؤكدًا أن الاتحاد ضعيف وبه العديد من التخبطات، وطالبه بالجرأة وتقديم استقالته.

ودشنت جماهير نادي النصر هاشتاج ” غرامتك يالشامخ علينا ” وآخر يحمل اسم ” إيقاف وتغريم مليون للشامخ ” عبر موقع “ تويتر ” ، من أجل دعم سعود آل سويلم، واحتلا صدارة قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الكبير.

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