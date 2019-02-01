عامل من بلدية العيص يتعرض للدهس أثناء إزالته الأتربة من الطرق

علي القحطاني(صدى):

تعرض عامل تابع لبلدية محافظة العيص للدهس أثناء أداء عمله بإزالة الأتربة من الطرق.

وهرب الجاني من موقع الحادث، فيما تعرض العامل لإصابات متوسطة، وتم نقله للمستشفى بالمحافظة، موضحة بلدية محافظة العيص عبر حسابها الرسمي في ” تويتر “: ” أصيب أحد عمال البلدية بإصابات متوسطة في محافظة العيص، عندما كان يقوم بعمله في إزالة الأتربة من الطرق إثر تعرضه للدهس وهروب المتسبب. ”

وتواصل بلدية محافظة العيص أعمالها الميدانية لرفع أضرار وتجمعات مياه الأمطار وآثارها داخل المحافظة، والمراكز التابعة لها، وجرى استنفار فِرق الطوارئ بالبلدية بفرقها وسخرت طاقم العمل كافة في إدارة الكوارث بالبلدية من معدات وآليات وفرق إشراف ميدانية على مدار الساعة، لإزالة العوائق الترابية والحجرية في الطرق والعبّارات ومجاري السيول التي خلفتها الأمطار، وقد شملت الأمطار العيص ومركز جراجر والمثلث والبديع.