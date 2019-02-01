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بالفيديو.. ” الشثري ” يوضح حكم من ترك خمس جمع عمدًا

بالفيديو.. ” الشثري ” يوضح حكم من ترك خمس جمع عمدًا
عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري، حكم من ترك خمس جمع عمدًا.

وقال الشيخ سعد، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إن يجب أن يتوب إلى الله، وأن يعود إليه سبحانه وتعالى، فقد أمر الله بالحضور لصلاة الجمعة.

وتابع ” الشثري “، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. ”


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 64017 ] نشر منذ 5 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,

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