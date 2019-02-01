بالفيديو.. ” الشثري ” يوضح حكم من ترك خمس جمع عمدًا

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري، حكم من ترك خمس جمع عمدًا.

وقال الشيخ سعد، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إن يجب أن يتوب إلى الله، وأن يعود إليه سبحانه وتعالى، فقد أمر الله بالحضور لصلاة الجمعة.

وتابع ” الشثري “، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. ”