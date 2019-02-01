بالفيديو.. ” الشثري ” يوضح حكم من ترك خمس جمع عمدًا
أوضح الشيخ سعد الشثري، حكم من ترك خمس جمع عمدًا.
وقال الشيخ سعد، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إن يجب أن يتوب إلى الله، وأن يعود إليه سبحانه وتعالى، فقد أمر الله بالحضور لصلاة الجمعة.
وتابع ” الشثري “، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. ”
#يستفتونك مع الشيخ سعد الشثري
حكم من ترك خمس جمع عمدا ؟https://t.co/BVhgsGPKKK pic.twitter.com/F2nngOjtRQ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 31, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43195 ] نشر منذ 15 ساعة
أعرف واحد مايضرب ولاركعة
لكن محافظ على صلاة الجمعة😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64017 ] نشر منذ 5 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,