وظائف إدارية شاغرة في شركة ثقة لخدمات الأعمال
كشفت شركة ثقة لخدمات الأعمال والحلول الذكية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية شاغرة، على أن يكون العمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.
والوظائف هي:
1. أخصائي أول تسويق رقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).
2. مدير عمليات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط: هنــــــا.
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