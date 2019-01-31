وظائف إدارية شاغرة في شركة ثقة لخدمات الأعمال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ثقة لخدمات الأعمال والحلول الذكية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، عن حاجتها لشغل وظائف إدارية شاغرة، على أن يكون العمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

والوظائف هي:

1. أخصائي أول تسويق رقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

2. مدير عمليات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط: هنــــــا.