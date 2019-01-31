بالفيديو.. مأذون يتلقى ضربات أهل العريس والعروس خلال شجار بينهما

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، التقط خلال عقد قران عروسين لم تحدد جنسيتهما، وبدا فيه المأذون وهو يقوم بمراسم الزواج جالساً بين العريس ووالد العروس.

وأوضح الفيديو أنه عندما انتهى المأذون من أداء مهمته حتى هاجمته بعض الفتيات الحاضرات اللواتي تسابقن على الحصول على المنديل، ونشب على إثر ذلك عراك بين أقارب العروس وأقارب العريس وهو ما كاد يسبب سقوط المأذون على الأرض بسبب احتدام التنافس بين الطرفين.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى فيه عدد كبير جداً من المتابعين مشهداً مضحكاً.