بعد مشهد رومانسي.. شرين عبد الوهاب وزوجها في فيديو كليب
أظهرت صورة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان المصري حسام حبيب وهي من فيديو كليب لم تفصح بعد عن تفاصيله .
وظهر الزوجان شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب في الصورة بمشهد رومنسي متحضنان بعضهما في مركب بحري كماعلّقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلة :” بكرة هينزل فيديو كليب جديد من ألبوم نساي تفتكروا هتكون أنهي أغنية ” .
ويذكر أن شيرين عبد الوهاب ستؤدي شارة مسلسل ” خمسة ونص ” الذي تقوم ببطولته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم
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