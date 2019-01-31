بعد مشهد رومانسي.. شرين عبد الوهاب وزوجها في فيديو كليب

القاهرة(صدى):

أظهرت صورة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان المصري حسام حبيب وهي من فيديو كليب لم تفصح بعد عن تفاصيله .

وظهر الزوجان شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب في الصورة بمشهد رومنسي متحضنان بعضهما في مركب بحري كماعلّقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلة :” بكرة هينزل فيديو كليب جديد من ألبوم نساي تفتكروا هتكون أنهي أغنية ” .

ويذكر أن شيرين عبد الوهاب ستؤدي شارة مسلسل ” خمسة ونص ” الذي تقوم ببطولته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم