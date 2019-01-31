عامر شفيع: الدوري السعودي هو الأقوى عربيًا

ماجد محمد(صدى):

أكد حارس مرمى منتخب الأردن، عامر شفيع، أن منتخب الأردن قدم ما لديه في بطولة كأس آسيا2019، مضيفًا : ” هذا هو حال كرة القدم، نريد أن نتعلم من الأخطاء، والمدرب لا يتحمل كامل مسؤولية الخروج ” .

وأضاف شفيع في حديثه لـ UFM : ” الدوري السعودي، دوري قوي ، وهو الأقوى عربيا، لذا أنا سعيد بالانضمام إلى الفيحاء، وأسعى بأن أكون مؤثرا ومساعدا للفريق ” .

وتابع : ” السماح بمشاركة الحراس الأجانب في الدوري السعودي أمر جيّد للحراس الأجانب، إلا أنه عكس ذلك بالنسبة للحراس السعوديين ” .