فتح باب التسجيل في بطولة ” كيف تكون قدوة ” على كأس الدكتور علي السنيدي

سعيد العجل(صدى):

اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ” كيف تكون قدوة ” السابعة والمقامة على كأس رئيس مجلس ادارة مجموعة مستشارك الطبية ورئيس لجنة التنمية المستدامة والتعاون الدولي وممثل السعودية في مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية وشيخ طائفة الذهب بخميس مشيط وممثل التحالف العربي الفلبيني بالخليج الدكتور علي ابراهيم السنيدي فتح باب التسجيل للفرق الراغبة في المشاركة وستقام البطولة على ملبع ” اكشن” بمحافظة خميس مشيط بمبلغ اشتراك 2000 ريال للفريق ومن المقرر أن تبدأ البطولة في السابع من شهر رجب هذا العام .

واكد الدكتور السنيدي أن البطولة ستكون حافلة بالعديد من المفاجات والمزايا وسيحضر فيها العديد من الشخصيات الرياضية الكبرى من مختلف مناطق المملكة وسيتم تكريم فريق الفارس بالنجمة الاولى نظير حصوله على البطولة السادسة واضاف السنيدي انه سيتم عقد حفل خاص لتدشين شعار البطولة.

يذكر أن هذه البطولة تأتي من ضمن عدة اهتمامات ومشاركات ودعم حافل ومستمر يقوم به الدكتور علي السنيدي للشباب في مختلف الميادين والانشطة.