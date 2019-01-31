وظائف شاغرة في مصرف الراجحي للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، للعمل بفروع البنك في كل من “ الرياض، وحائل، والجبيل ” .

والوظائف هي:

1. مدير أول التطوير والابتكار (الرياض).

2. كبير مسؤولي الرقابة الذاتية (الرياض).

3. مدير أول (الرياض).

4. أخصائي أول تحقيقات إخطار الجزاءات التحذيرية (الرياض).

5. مدير مكتب (الرياض).

6. مدير أول التجارة الإلكترونية (الرياض).

7. ممثل خدمات مبيعات (حائل).

8. ممثل خدمات مبيعات (للنساء/ الرياض).

9. ممثل خدمات مبيعات (الجبيل).

10. مدير أول إدارة أداء المؤسسات (الرياض).

وكشف البنك أن التقديم متاح حاليًا ومستمر حتى تاريخ 31 مارس القادم، وذلك عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط: هنــــــا.