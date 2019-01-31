شركة موبايلي تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في مدينة الرياض، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي منتجات: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي الشبكات الذكية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات.)

وأشارت شركة موبايلي، إلى أنّه للتقديم، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م ويستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2019م، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــا..