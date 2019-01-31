” الاتفاق ” يخوض تدريبات على فترتين استعدادًا لـ” أحد “

نواف السالم(صدى):

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نظيره أحد.

وستكون المواجهة في المدينة المنورة، الأحد المقبل لحساب الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكانت الحصة التدريبية الصباحية في صالة الحديد للتقوية.

وأجرى الفريق مرانه الاعتيادي في الفترة المسائية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، وغلب على المران الطابع الفني والتكتيكي من خلال تطبيق النهج والخطة التي سيلعب فيها المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس لقاء أحد.