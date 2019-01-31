بالفيديو.. استشاري نفسي يعلق على واقعة نحر طفلًا بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

علق استشاري في الطب النفسي، دكتور جمال الطويرقي، على المريض النفسي، حسبما ذكرت التحقيقات، الذي نحر طفلًا في المدينة المنورة بزجاجة.

وقال الاستشاري خلال مداخلة هاتفية له في ” نشرة التاسعة ” على قناة mbc، إن المريض النفسي يجب أن يتم علاجه وتقيمه نفسيًا، وأن لا يطلق سراحه؛ لأن إذا كان عنده انفصام حاد يجب أن يحجز في مستشفى، وإلا سوف يضر نفسه أو الآخرين.

وتابع ” الطويرقي “، إن معظم الناس قالوا إن هذا الإنسان كان لديه تلفظات وسلوكيات منحرفة؛ ولذلك كانوا يتجنبوه، وأتمنى أن هذه الحوادث لا تتكرر.

يذكر أن مجهول، في العقد الرابع من العمر، نحر طفل لم يتجاوز عمره السبع أعوام، وذلك باستخدام زجاج إحدى المحلات التجارية، جنوب المدينة المنورة.

وذكرت تقارير صحفية قيام الجاني بكسر زجاج المحل التجاري واستخدام الزجاج بقتل الطفل ونحره أمام والدته، واستطاع أحد أفراد الامن من منسوبي أمن المهمات والواجبات بشرطة منطقة المدينة المنورة بكشف الواقعة بعد مشاهدته لوالدة الطفل وهي تستنجد بالمارة لإنقاذ طفلها حيث تدخل رجل الأمن لإنهاء الواقعة الأمر الذي دفع الجاني إلى الاشتباك مع رجل الامن.

ونتج عن ذلك إصابة رجل الأمن بعدد من الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات بالمدينة المنورة، ولم يثبت الجاني حتى الآن علاقته بالطفل المجني عليه وتم القبض على الجاني من قبل الجهات الأمنية وإحالته للتحقيق لكشف ملابسات الواقعة، ولا تزال الجهات المعنية تباشر ملابسات القضية.