” ماسا ” توفر وظائف شاغرة للعمل في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة “ ماسا ” ، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ومن حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مشيرة إلى أن العمل سيكون بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

والوظائف هي:

1- مهندس ميكانيكي.

2- أخصائي معالجة.

3- مهندس أجهزة.

4- مهندس هيدروليكي.

5- مهندس التآكل.

6- مدير شبكات المياه.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك من خلال الرابط: هنـــــــــا..