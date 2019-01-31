عبداللطيف اللوجستية تعلن عن 17 وظيفة شاغرة في 10 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل المتحدة عن توفّر عدد (17) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ وكيل/ ممثل خدمات العملاء. ”

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها اللوجستية التابعة لها في المدن التالية: “ الرياض، وجدة، وجازان، وأبها، ونجران، والطائف، والجبيل، وينبع، وبريدة، والقطيف. ”

وتابعت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم، ويفضل وجود خبرات سابقة، وأن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م.

مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــا.