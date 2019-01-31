للنساء..وظائف شاغرة في غرفة مكة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمركز توظيف الوظائف والعمل عن بعد، عدد من الوظائف الصحية والتعليمية الشاغرة للنساء، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم.

وجاء ذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية: أطباء باطنة – أطباء مقيمون- مساعد طبيب – مساعد تمريض – ممرضات- أخصائي نفسي – أخصائي أشعة – أخصائي مختبرات – إدارة صحية – أطباء أسنان – علاج طبيعي– علاج تنفسي – أخصائية تغذية – سجلات طبية – رياض أطفال.

لإرسال السيرة الذاتية : هنــــــــــا..