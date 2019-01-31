بالفيديو.. تفاصيل تضحية معلم بنفسه لإنقاذ عائلة من الغرق في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة إنقاذ ماجد العطوي، معلم سعودي، لعائلة من الغرق في تبوك، مضحيًا بنفسه.

وروى المعلم، تفاصيل الواقعة، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، قائلًا: ” الذي حدث أن خيرات السيول عمت منطقة تبوك، وطلعت متنزهًا أنا وابن عمي، ووجدنا السيارة تغرق الساعة 3 عصرًا والسيل قاطع الطريق، وكانت هذه العائلة غارقة في السيل. ”

وأضاف ” العطوي “: ” وكان المنظر صعب نساء وأطفال غارقين، ومن يقفون لا يعرفون السباحة فلم يتقربوا لإنقاذهم، وتقدمت متوكلًا على الله عز وجل للعائلة وقطعت السيل، وعندما وصلت لهم ما كان في حبل ولا أي شيء، وجمعت العائلة في مكان يستطيعوا أن يقفوا فيه، كان موجود مرتفع نسبة ما فتركتهم عليه. ”

وتابع ماجد: ” ومن ثم رجعت في اللحظة التي جاء فيها الدفاع المدني ومعه الحبل والعدة، لكي أحضر الحبل، وفي رجوعي لم أستطع لأن التيار كان قوي ويحدفني بعيد وفي المرة الرابعة وفقني الله، وحدفوا الحبل ومسكت به ورجعت للعائلة “، موضحًا أن عددهم كان حوالي 6 أشخاص في الجيب، و5 في السيارة الآخرى. ”