إيقاف رئيس النصر وتغريم حمدالله.. 6 قرارات من الانضباط
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، 6 قرارات ضد بعض اللاعبين والأندية، على رأسها إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم.
وجاءت القرارات كالتالي:
1- إلزام لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمد الله بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
2- رفض دعوى نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم للاعبه عبدالرزاق حمد الله.
3- رفض احتجاج نادي القادسية على نادي الفتح بخصوص أهلية اللاعب محمد الفهيد.
4- إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ.
5- رفض احتجاج نادي ضمك على نادي المجزل بخصوص مشاركة اللاعب عبدالرحمن السعيد.
6- إيقاف لاعب نادي القادسية أحمد يوسف زين مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
اترك تعليقاً