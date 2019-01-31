إيقاف رئيس النصر وتغريم حمدالله.. 6 قرارات من الانضباط

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، 6 قرارات ضد بعض اللاعبين والأندية، على رأسها إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إلزام لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمد الله بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.

2- رفض دعوى نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم للاعبه عبدالرزاق حمد الله.

3- رفض احتجاج نادي القادسية على نادي الفتح بخصوص أهلية اللاعب محمد الفهيد.

4- إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ.

5- رفض احتجاج نادي ضمك على نادي المجزل بخصوص مشاركة اللاعب عبدالرحمن السعيد.

6- إيقاف لاعب نادي القادسية أحمد يوسف زين مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.