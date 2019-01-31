بالفيديو.. قانوني عن استعادة 400 مليار ريال: اللجنة أسكتت الجميع

نايف السالم(صدى):

علَّق المستشار القانوني بندر المحرج، على استعادة لجنة قضايا الفساد ٤٠٠ مليار ريال من تحقيقاتها.

وأكد القانوني في حديثه لبرنامج “ياهلا” ، أن أعمال لجنة التحقيق في قضايا الفساد تعطي ثقة أعلى في الداخل والخارج؛ لأنه عندما أُعلن عن تشكيل اللجنة كان هناك انتقاص من القرار وأنه مجرد إسكات ومرحلة مؤقتة.

وأضاف: ” الواقع أثبت أن ما ذكره الأمير محمد بن سلمان ووعد به نفذه، وهو أن اللجنة مشكلة للتحقيق في جرائم معينة مع أشخاص محددين خلال فترة محددة، وانتهى التحقيق وانتهت اللجنة بنتائج محددة ” .

وصدر عن الديوان الملكي، أنه تم إعادة 400 مليار للخزينة العامة للدولة من قبل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، وهذا لم يحدث أبدًا من قبل في أي دولة بالعالم أن تم استعادة مثل هذا المبلغ، وهذا ليس بغريب على سعودية العدل والإنصاف وحماية أموال المواطن.

المستشار القانوني #بندر_المحرج:

أعمال لجنة التحقيق في قضايا الفساد تعطي ثقة أعلى في الداخل والخارج@BandarAlmehrej#انتهاء_التحقيق_في_قضايا_الفساد pic.twitter.com/a99ERk5ole — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 31, 2019

اقرأ أيضًا: