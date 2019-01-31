أسرع قضية طلاق في العام 2019
انتهت قضية زواج شديدة الغرابة بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق في الكويت، حيث تعد أسرع قضية طلاق في العام 2019.
وقالت مصادر : بعد انتهائهم من إتمام العقد خرجت الزوجة من الباب فتعثرت وسمعت زوجها يقول “غبية” فرجعت للقاضي وأصرت على فسخ العقد”.
وكادت تسقط أرضًا، واذ بها تفاجأ بما قاله عريسها فعادت على الفور الى القاضي وأصرت على فسخ العقد وطلب الطلاق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 1 ساعة
يا احمق بدال ماتقول بسم الله ، سلامات ,,
,, اعطتك الحرمه على مشمك ، وباالمحكمه .. تستاهل ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 1 ساعة
الاثنين اغبياء
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 1 ساعة
لسانك حصانك وإن هنته هانك
هذا من اولها بعد شهر وش يقولها أفسد زواجه بيده
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 46 دقيقة
ردة منطقـية جدًا😊عديم الذوق👎
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 45 دقيقة
ردة فعل😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17614 ] نشر منذ 6 دقائق
ما أمدا 😆