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أسرع قضية طلاق في العام 2019

أسرع قضية طلاق في العام 2019
خالد الظفيري(صدى):

انتهت قضية زواج شديدة الغرابة بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق في الكويت، حيث تعد أسرع قضية طلاق في العام 2019.

وقالت مصادر : بعد انتهائهم من إتمام العقد خرجت الزوجة من الباب فتعثرت وسمعت زوجها يقول “غبية” فرجعت للقاضي وأصرت على فسخ العقد”.

وكادت تسقط أرضًا، واذ بها تفاجأ بما قاله عريسها فعادت على الفور الى القاضي وأصرت على فسخ العقد وطلب الطلاق.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 1 ساعة

يا احمق بدال ماتقول بسم الله ، سلامات ,,

,, اعطتك الحرمه على مشمك ، وباالمحكمه .. تستاهل ,,

[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 1 ساعة

لسانك حصانك وإن هنته هانك
هذا من اولها بعد شهر وش يقولها أفسد زواجه بيده

[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 46 دقيقة

ردة منطقـية جدًا😊عديم الذوق👎

[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 45 دقيقة

ردة فعل😊

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