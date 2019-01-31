خالد الظفيري(صدى):

انتهت قضية زواج شديدة الغرابة بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق في الكويت، حيث تعد أسرع قضية طلاق في العام 2019.

وقالت مصادر : بعد انتهائهم من إتمام العقد خرجت الزوجة من الباب فتعثرت وسمعت زوجها يقول “غبية” فرجعت للقاضي وأصرت على فسخ العقد”.

وكادت تسقط أرضًا، واذ بها تفاجأ بما قاله عريسها فعادت على الفور الى القاضي وأصرت على فسخ العقد وطلب الطلاق.