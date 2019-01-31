مسؤول يمني للأمير فيصل: يحسدون المملكة.. وسمّوه: تحت أقدامنا ” فيديو “

نايف السالم(صدى):

حاور الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في ختام حفل جمعية أعمال بين الشباب عن الإعلام المعادي.

وقال ” العواضي ” : ” بارك الله لكم في قدوتكم وفي أصحاب السمو الملكي المتواجدين معكم ولا يعيشون في أبراج عاجية، هم يقدموا النموذج الأمثل وعليكم أن تقتدوا بهم ” .

وأضاف : ” لا يوجد دولة الآن لها رؤية إلا المملكة، ولهذا الهجمة الإعلامية التي تستهدف المملكة وتشكك في قدرتها وقدرة الشباب على تحقيق الرؤية هو نوع من الحسد والحقد؛ لأنهم لا يريدون لنا أن نكون شعوب منتجة بل يردوينا شعوبًا مستهلكة ” .

وردَّ سمو الأمير : ” الشعب السعودي يضع الإعلام المعادي تحت أقدامه ” .