بالصور..ضبط مستودع مخالف في تزوير تواريخ الدواجن منتهية الصلاحية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، بمساندة الجهات الأمنية، اليوم الخميس، من مداهمة مستودع في القطيف يستغله 14 عامل مخالف في تزوير تواريخ الدواجن منتهية الصلاحية قبل توزيعها في الأسواق من جديد.

كما تمكنت الوزارة من ضبط 7,043 دجاجة بدون تواريخ صلاحية وعلامات تجارية و 11 ألف كيلو من أصناف الدجاج مجهولة المصدر.

ويأتي ذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تقوم فها فرق وزارة التجارة والاستثمار على المحلات والأسواق لبضط المخالفين حفاظًا على سلامة الآخرين.