بالفيديو.. علاقة الصهاينة بتأسيس الجزيرة وسبب ذكر إسرائيل على منصتها دائمًا

طلال الضوي(صدى):

كشف الكاتب الإماراتي رعد الشلال، حقائق هامة عن قناة الجزيرة القطرية، وقصة المشروع المدمر.

وأوضح ” الشلال ” ، أن الجزيرة ممولة من المخابرات البريطانية، وتم عرض مشروعها على الملك فهد –رحمه الله-، الذي تسائل عن عجز التمويل وتفاصيل القناة إذ قالوا له أنها ستصنع فكر الشباب وأشياء من هذا القبيل بشرط ألا يتم التدخل في التحرير، ليرفض –رحمه الله- الفكرة فورًا.

وأضاف : ” كانوا جاهزين في بريطانيا قبل انتقالها إلى قطر.. وفي عام 1995 تم اغتيال إسحاق رابين على يد إيجال عامير، فيما كان جان وديفيد فريدمان في مكتب إسحاق رابين، وهم فرنسيين الجنسية يهوديي الديانة ” .

وتابع : ” إسحاق رابين وجان وديفيد وصلهم فكرة إن العرب معتقدين أن الإسرائيلي لديه ذيل ويطلع برأسه شجر، وذلك نتيجة العزل التام لإسرائل آنذاك ” .

واستطرد : ” هناك من قال أن الجزيرة فكرة إسحاق رابين، ولكن أغلب المقالات تشهد أنها فكرة جان وديفيد وذلك بنسبة 95%، وهي قناة تبث من قبل المنطقة مفتوحة على العالم، وأن يكون الإسرائيلي في كل بيت عربي ” .

واستكمل : ” وجدوا أن BBC جاهزة لذلك، وبعد الرفض السعودي بدأ التهيئة للانقلاب القطري وذلك بالتعاون مع منظمة صهيونية ” إيباك ” ومن ثم وصل الأمر إلى جان وديفيد فريدمان، ما دفعهم إلى الذهاب إلى إيباك وشرح فكرة القناة لهم، وبالفعل تم طرح الأمر على حمد بن جاسم واشترطوا أن يتكلموا عن إسرائيل دائمًا وترك لهم حرية الرأي عبر منصتها، واقتنع بالفكرة وتم تأسيس القناة في قطر ” .