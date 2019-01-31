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بالفيديو.. شاحنة تتجرد من أدوات السلامة على طريق الخرج

بالفيديو.. شاحنة تتجرد من أدوات السلامة على طريق الخرج
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، شاحنة بدون إضاءة خلفية، وبدون لوحة، وبدون حواجز السلامة الخلفية، بالإضافة إلى قيادة السائق في وقت المنع.

وقال مصور الفيديو، معلقًا على المقطع المصور: ” بعض سائقي الشاحنات يعبثون بأرواح البشر باستهاراهم وعدم مبالاتهم بأدوات السلامة “، موضحًا أن الموقع في طريق الخرج.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 2 ساعتين

امسكوه وضبطوا اموره لاهنتوا ,,

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