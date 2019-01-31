بالفيديو.. شاحنة تتجرد من أدوات السلامة على طريق الخرج

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، شاحنة بدون إضاءة خلفية، وبدون لوحة، وبدون حواجز السلامة الخلفية، بالإضافة إلى قيادة السائق في وقت المنع.

وقال مصور الفيديو، معلقًا على المقطع المصور: ” بعض سائقي الشاحنات يعبثون بأرواح البشر باستهاراهم وعدم مبالاتهم بأدوات السلامة “، موضحًا أن الموقع في طريق الخرج.