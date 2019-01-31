بالفيديو.. شاحنة تتجرد من أدوات السلامة على طريق الخرج
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، شاحنة بدون إضاءة خلفية، وبدون لوحة، وبدون حواجز السلامة الخلفية، بالإضافة إلى قيادة السائق في وقت المنع.
وقال مصور الفيديو، معلقًا على المقطع المصور: ” بعض سائقي الشاحنات يعبثون بأرواح البشر باستهاراهم وعدم مبالاتهم بأدوات السلامة “، موضحًا أن الموقع في طريق الخرج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 2 ساعتين
امسكوه وضبطوا اموره لاهنتوا ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6640 ] نشر منذ 1 ساعة
من امن العقوبه